تفاصيل معسكر منتخب العراق التدريبي استعدادًا لتصفيات المونديالية "الحاسمة"

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.ولم يتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم حتى الآن على مكان وزمان إقامة معسكر منتخب العراق، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ ينتظر الاتحاد عقد اجتماع موسع مع مدرب المنتخب، الإسباني خيسوس كاساس لمناقشة الأمر.ومن أبرز العوامل التي ستحدد ملامح المعسكر التدريبي، تتعلق بمفاوضات تجديد عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، حيث يريد الأخير أن تحسم مفاوضات التجديد قبل الحديث عن أي معسكر تدريبي تحضيري للمنتخب العراقي، وهذا الأمر يسعى الاتحاد العراقي أيضًا إلى حسمه مبكرًا، بعدما شكل لجنة تضم مساعدي رئيس الاتحاد علي عبد الجبار ويونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي.كما ان الأسبوع المقبل سيشهد بدء المفاوضات رسميًّا بين الاتحاد العراقي والمدرب الإسباني ووكيل أعماله، إذ يرفض الاتحاد العراقي منح المدرب مبلغ مليوني دولار مع جهازه المساعد، حيث سيتفاوض الاتحاد على مبلغ مليون و750 ألف دولار، أي أكثر من عقده الحالي بمبلغ 500 ألف دولار، بحسب winwin.أما العامل الثاني يتعلق بانشغال الجهاز المساعد لكاساس مع المنتخب الأولمبي العراقي الذي يوجد حاليًّا في فرنسا، استعدادًا لأولمبياد باريس، إذ يريد المدرب الإسباني الاستعانة بهم لتحديد مكان معسكر منتخب العراق وتوقيته، على الرغم من أن الأمور تتجه إلى إقامة المعسكر في البصرة أو الدوحة، حيث سيتم اختيار إحدى المدينتين لإقامة تدريبات العراق للتصفيات الآسيوية المهمة، وبحسب الأموال التي ستخصص من قبل الحكومة العراقية.ويستهل المنتخب العراقي، مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب العماني على ملعب البصرة الدولي في الخامس من سبتمبر/ أيلول، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.وفي ثاني اللقاءات، سيواجه المنتخب العراقي مستضيفه الكويتي يوم 10 من الشهر ذاته على ملعب جابر الأحمد الدولي، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.