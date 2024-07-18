تصنيف "فيفا".. الصدارة أرجنتينية والمنتخب العراقي يحافظ على مركزه

مع استمرار منتخب فرنسا في المركز الثاني، شهدت قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف "فيفا" تقدم المنتخب الإسباني 5 مراكز ليحتل المركز الثالث بعد نيله لقب كأس أمم اوروبا "يورو 2024".وبقيت إنجلترا في المركز الرابع وتراجعت البرازيل للمركز الخامس وبلجيكا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.وجاء منتخب البرتغال في المركز الثامن، ودخلت كولومبيا قائمة المنتخبات العشرة الأوائل لتحتل المركز التاسع، فيما تذيل القائمة منتخب إيطاليا في المركز العاشر.واستمر تراجع المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث حل في المرتبة الـ56 عالميا، علما أن معدل ترتيبه في عام 2022 كان في الـ49 قبل أن يتراجع إلى المرتبة 53 ثم 54 ثم إلى 56.ويأتي تراجع الأخضر بعد خسارتين متتاليتين في أيام "فيفا"، التي جرت منتصف الشهر الحالي حيث خسر من كوستاريكا 1-3 فيما أخفق أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدف دون مقابل.كما تراجع المنتخب المغربي مركزين إلى المركز الـ14 في التصنيف العالمي مع استمرار صدارته لترتيب المنتخبات على مستوى قارة إفريقيا، جراء ارتقاء منتخبات القارة العجوز وأمريكا اللاتينية، بمراكز عديدة، نتيجة مشاركتهم في مسابقتي كأس الأمم الأوروبية، المتوج بها المنتخب الإسباني، وكوبا أمريكا، التي حقق لقبها رفاق ليونيل ميسي.وتراجع المنتخب الجزائري بمركزين، حيث أصبح في المركز 46، فيما بقي منتخب مصر في مركزه 36، بينما تراجع كلا من السنغال، وكوت ديفوار، ونيجيريا، بمركز واحد، مقابل صعود جنوب إفريقيا بمركزين.