يامال ورونالدينيو وإنييستا بقميص برشلونة الجديد (صور)

السومرية نيوز - رياضة



أعلن برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد لموسم 2024-2025 المستوحى من تاريخ العملاق الكتالوني.

ونشر النادي الإسباني فيديو يظهر فيه أساطير برشلونة ونجومه الحاليين بالقميص الجديد.



وكان البرازيلي رونالدينيو أحد أبرز الأساطير في الفيديو المنشور بقميص الفريق الجديد للموسم القادم.



وساهم رونالدينيو الذي أبهر العالم بمهاراته الفريدة، بنجاحات لا تنسى مع برشلونة حينما حقق الدوري ودوري أبطال أوروبا، وتوج بالكرة الذهبية.





بينما تواجد إنييستا أحد أساطير كتيبة غوارديولا المرعبة وصاحب السداسية التاريخي لنادي برشلونة. بينما تواجد إنييستا أحد أساطير كتيبة غوارديولا المرعبة وصاحب السداسية التاريخي لنادي برشلونة.





فيما ظهر ليفاندوفسكي ويامال وغيرهم من نجوم الفريق الأول في النادي.



*سعر القميص

وبتوفر القميص بنسخته الجديدة على موقع النادي الرسمي مع إعلان أسعاره حتى الآن.



وتبيّن أن سعر القميص بدون إضافات يصل قرابة 160 دولار أمريكي، بينما القميص الذي يحتوي على إضافات من شعارات والراعي الرسمي يصل إلى 272 دولار أمريكي. فيما ظهر ليفاندوفسكي ويامال وغيرهم من نجوم الفريق الأول في النادي.*سعر القميصوبتوفر القميص بنسخته الجديدة على موقع النادي الرسمي مع إعلان أسعاره حتى الآن.وتبيّن أن سعر القميص بدون إضافات يصل قرابة 160 دولار أمريكي، بينما القميص الذي يحتوي على إضافات من شعارات والراعي الرسمي يصل إلى 272 دولار أمريكي.