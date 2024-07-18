بعد واقعة التتويج.. فيرنانديز مهدد بعقوبة صارمة

وتخلل البث أنشودة أرجنتينية تسيء إلى المنتخب الفرنسي، حيث ردد اللاعبون عبارات تؤكد أن أغلب نجوم "الديوك" من أفريقيا وليسوا فرنسيين.ورغم اعتذار نجم تشيلسي عما بدر منه هو وزملائه، إلا أنه قد يواجه عقوبة صارمة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأفادت بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد يتخذ قرارا بإيقاف نجم الأرجنتين لنحو 12 مباراة حال فتح تحقيقا في الواقعة، نظرا لسلوكه العنصري.ويواجه إنزو أزمة أخرى داخل ناديه بسبب وجود بعض اللاعبين الفرنسيين الغاضبين منه، على رأسهم ويسلي فوفانا، الذي أبدى غضبه الشديد من تصرف نجوم راقصي التانجو.يذكر أن الواقعة حدثت ليلة تتويج الأرجنتين باللقب الثاني على التوالي في كوبا أمريكا، وذلك عقب الفوز على كولومبيا (1-0) في المباراة النهائية يوم الإثنين الماضي.