ليس الذهاب بعيداً في المنافسات!.. لاعبو العراق يحددون هدفهم الأول بأولمبياد باريس

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وقال لاعب المنتخب الأولمبي العراقي يوسف الأمين: "أشعر بجاهزية كبيرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، أنا مستعد بكل قوة للعب وتحقيق أفضل النتائج مع العراق، بإمكاني إضافة الكثير للمنتخب لأنني أمتلك الخبرة للعب أمام منتخبات قوية في أوروبا ومن القارات الأخرى".وأضاف: "هذا الموسم كان مضغوطاً بالمباريات للغاية سواء في المشاركات مع المنتخب العراقي الأول أو مع منتخب الشباب وكذلك المشاركة مع فريقي آينتراخت براونشفايغ الألماني، لم أرتح سوى لمدة أسبوع واحد واستعداداتي للموسم الجديد بدأت قبل أسبوعين فقط وأنا مستمر بالتحسن من خلال التدريبات المكثفة".وأكمل قائلاً: "أولمبياد باريس 2024 فرصة لكل لاعب من أجل تسويق نفسه، أعتقد أن هذا الهدف الأهم والأبرز لجميع لاعبي العراق والمنتخبات الأخرى أيضاً إلى جانب هدف التتويج أو الذهاب بعيداً في البطولة، إن هذا الحق مشروع للجميع"، مؤكداً بالقول: "لم أجلس مع أي نادٍ حتى الآن ومستقبلي مرهون بأدائي مع المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد".وتابع: "بالرغم من أن سني لم يتجاوز الـ20 عاماً، إلا أنني تمكنت من اللعب في بطولة كأس العالم للشباب في الأرجنتين العام الماضي وفي مباريات التصفيات مع المنتخب العراقي الأول وأيضاً في أولمبياد باريس 2024 الآن مع المنتخب الأولمبي، حلمي القادم هو لعب كأس العالم بقميص العراق وهذا ما أسعى إليه رفقة زملائي في المنتخب العراقي"، بحسبوالتحق يوسف الأمين بتدريبات المنتخب الأولمبي العراقي في مدينة تولوز الفرنسية يوم الإثنين الماضي والتحق بالتدريبات مباشرة، إذ شارك أيضاً في المباراة التجريبية للمنتخب العراقي أمام مصر والتي أقيمت في ملعب إنغلييت يوم أمس الأربعاء وانتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1.ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب العراقي إلى مدينة ليون الجمعة، ليستقر في مقره الرئيسي بالقرية الأولمبية استعداداً لخوض مباريات أولمبياد باريس 2024 وذلك في المشاركة السادسة في تاريخ المنتخب الأولمبي العراقي.