والفريق الفائز سيضمن البقاء في دوري النجوم الموسم المقبل، فيما سيلعب الخاسر مباراة واحدة مع الفائز من مباراة (بلي أوت) الدوري الممتاز.يذكر أن فريق القاسم جاء في المركز السابع عشر في ترتيب فرق دوري النجوم برصيد (35) نقطة، فيما حل فريق نفط البصرة في المركز الثامن عشر برصيد (34) نقطة.