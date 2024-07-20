اللاعبون الأعلى أجرا في ريال مدريد.. مبابي يحلق بالصدارة

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو/ حزيران الماضي، ليحقق حلما طال انتظاره منذ طفولته، على حد قوله.وذكرت تقارير إسبانية مقربة من أسوار ريال مدريد أن مبابي سيحصل على صافي راتب بقيمة 15 مليون يورو سنويا، بخلاف الحوافز والمكافآت.*أعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريدذكر موقع teamtalk أن مبابي سيحصل على إجمالي راتب بقيمة 26.3 مليون جنيه استرليني سنويا، مع ريال مدريد باحتساب المكافآت والحوافز.وجاء المدافع النمساوي ديفيد ألابا في المركز الثاني بالقائمة، متفوقا على نجوم الخط الأمامي للفريق الملكي، بأجر سنوي يقدر بـ18.9 مليون جنيه استرليني.ويتقاسم البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الثالث في القائمة مع زميله لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام براتب 17.5 مليون استرليني سنويا، قبل الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (14).*اللاعبون الأعلى أجرا في ريال مدريد-كيليان مبابي: 26.3 مليون استرليني-ديفيد ألابا: 18.9 مليون استرليني-فينيسيوس جونيور: 17.5 مليون استرليني-جود بيلينغهام: 17.5 مليون استرليني-فيديريكو فالفيردي: 14 مليون إسترليني