بسبب "جاكي شان".. الاتحاد الكوري الجنوبي يتقدم بشكوى إلى "فيفا"

وندد المهاجم البالغ 28 عاما بالإساءة العنصرية المزعومة التي أدلى بها أحد لاعبي كومو الاثنين خلال مباراة تحضيرية في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد، واصفا إياه بـ "جاكي شان"، وهو نجم سينمائي من هونغ كونغ اشتهر بأفلام الفنون القتالية.وقال الاتحاد الكوري الجنوبي إنه بعث برسالة رسمية إلى "الفيفا" أعرب فيها عن "قلقه البالغ إزاء الأفعال العنصرية التي تعرض لها هي-تشان هوانغ".وطالب الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة و"القضاء على العنصرية في ملاعب كرة القدم"، وفقا لما ذكر "فيفا" على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".من جهته قال اللاعب هوانغ عبر تطبيق "إنستغرام" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجهاز الفني ورفاقه قالوا إنهم سيغادرون الملعب معه "إذا لزم الأمر" بعد الإساءة المزعومة.وأضاف أن "العنصرية غير مقبولة في الرياضة وفي جميع جوانب الحياة".وقال مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي غاري أونيل إن هوانغ يحظى بالدعم الكامل من نادي ولفرهامبتون.