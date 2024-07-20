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نفط البصرة يتغلب على القاسم ويضمن البقاء بنجوم العراق

رياضة

2024-07-20 | 14:28
نفط البصرة يتغلب على القاسم ويضمن البقاء بنجوم العراق
1,532 مشاهدة

ضَمن فريق نفط البصرة البقاء في دوري "نجوم العراق" لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره القاسم في مباراة الـ(بلي اوت).

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب دهوك، بفوز نفط البصرة بهدفين مقابل هدف لفريق القاسم.
 
وسيلعب فريق القاسم مع فريق البيشمركة الفائز من مباراة (بلي أوت) الدوري الممتاز في 24 تموز الحالي.
 
يذكر أن فريق القاسم جاء في المركز السابع عشر في ترتيب فرق دوري النجوم برصيد (35) نقطة، فيما حل فريق نفط البصرة في المركز الثامن عشر برصيد (34) نقطة.
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