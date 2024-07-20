واقعة عنصرية تنهي مباراة في أوروبا

وبحسب صحيفة "صن"، فإن فريق ليفربول تحت 19 عامًا، رفض استكمال مواجهة فرانكفورت، وغادر الملعب بعد تعرض أحد لاعبيه لإساءة عنصرية.

وأشارت إلى أن أحد لاعبي فرانكفورت استخدم عبارة عنصرية ضد أحد لاعبي ليفربول، مما دفع الريدز لاتخاذ قرار بعدم استكمال اللقاء.من جانبه، قال تيمو هاردونج المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت، إن اللاعب المتهم بتوجيه العنصرية، فُهم بشكل خاطئ.وأضاف هاردونج "تعكس الأكاديمية الخاصة بنا، قيم آينتراخت فرانكفورت، فهي متعددة الثقافات ولدينا ثوابت واضحة نعيش عليها ونطالب بها باستمرار".وتابع "لا مكان للعنصرية بيننا، لكننا لا نزال نأخذ مثل هذا الاتهام على محمل الجدية".وشدد "لاعبنا أشار إلى أنه استخدم كلمة digga الشائعة في لغة الشباب العامية، وتعني أخي أو المتألق، ولا تحمل أي مغزى عنصري".وأتم "يمكننا استبعاد العنصرية، إنها مسألة لغوية، ولذلك نأمل أن نكون قد قمنا بتوضيح سوء التفاهم مع اللاعبين المعنيين والمسؤولين في ليفربول".