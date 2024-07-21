قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟

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وكان اللاعب دانيلو السعد، قد غادر بعثة المنتخب العراقي في كأس آسيا-قطر 2023 بسبب جلوسه على المدرجات، وعدم وجوده على دكة بدلاء فريقه في المباراة الأولى للمنتخب العراقي بتلك البطولة أمام نظيره الإندونيسي، بسبب نظام كأس آسيا الذي أجبر المنتخبات على عدم إجلاس جميع اللاعبين على الدكة.وعبرت إدارة وفد المنتخب الأولمبي العراقي عن سعادتها بهذا القرار، لأنه سيضمن عدم تكرار حادثة اللاعب دانيلو السعد الذي غادر وفد المنتخب العراقي في كأس آسيا الأخيرة، بسبب جلوسه على المدرجات في أول مباراة المنتخب العراقي، وهذا الأمر قد سبب له الإحراج وقد يسبب الإحراج أيضًا لبقية لاعبي المنتخب الأولمبي.يشار الى ان المدرب راضي شنيشل وقبل صدور هذا القرار، سبق وأن أبلغ اللاعبين بأن من يجلس على المدرجات لا يعني بأنه خارج خطط الكادر التدريبي، وإنما فقط بسبب لوائح المسابقة، فكل لاعب من الـ22 الذين تم استدعاؤهم سيكون له دور مع المنتخب الأولمبي، بحسب