مان يونايتد يحسم موقفه من "صفقة أمرابط"

ولعب أمرابط مع مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نظير 20 مليون يورو.وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "أبلغ مانشستر يونايتد نادي فيورنتينا بأنه لن يقوم بتفعيل خيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو في عقد سفيان أمرابط".وأضاف: "مع ذلك، يبقى مانشستر يونايتد مهتما بضم أمرابط ومستعدا لمناقشة الصفقة لكن بشروط مختلفة، لأن اللاعب المغربي يثير إعجاب المدرب إريك تين هاج".واختتم: "هناك اهتمام أيضا من أندية أخرى بالتعاقد مع سفيان أمرابط هذا الصيف".يذكر أن أمرابط خاض 30 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.