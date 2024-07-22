الدول العربية الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الأولمبياد.. ما هو ترتيب العراق؟

وتعتبر مصر أول دولة عربية تشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية (دورة ستوكهولم 1912)، كما يعد البطل الأولمبي المصري السيد محمد نصير والشهير باسم سيد نصير، أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد أمستردام 2024).وتتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر حصولا على الميداليات الأولمبية، إذ حصدت 38 ميدالية متنوعة، منها ثماني ذهبيات و11 فضية و19 برونزية، يليها المغرب بـ24 ميدالية، منها سبع ذهبيات وخمس فضيات، بالإضافة إلى 12 برونزية، ثم الجزائر في المركز الثالث مع 17 ميدالية متنوعة.وفي ما يلي قائمة الدول العربية الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الأولمبياد:1- مصر: 38 ميدالية (8 ذهبيات و11 فضية و19 برونزية).2- المغرب: 24 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية).3- الجزائر: 17 ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات).4- تونس: 15 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات).5- قطر: 8 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات).6 البحرين: 4 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان).7- سوريا: 4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان).8- الأردن: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).9- الكويت: 4 ميداليات (ذهبية وثلاث برونزيات).10- الإمارات: ميداليتان (ذهبية وبرونزية).11- لبنان: 4 ميداليات (فضيتان وبرونزيتان).12- السعودية: 4 ميداليات (فضيتان وبرونزيتان).13 - السودان: ميدالية واحدة (فضية).14العراق: ميدالية واحدة (برونزية).15 جيبوتي: ميدالية واحدة (برونزية).أما باقي الدول العربية التي لم تذكر في هذا التصنيف، فلم تتوج بأي ميدالية أولمبية.