علي جاسم يعود وناطق يتدرب "منفردا".. آخر تطورات بعثة العراق في أولمبياد باريس

وشهدت التدريبات عودة النجم علي جاسم بعد غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة، بينما شوهد المدافع سعد ناطق، وهو يتدرب منفردا، إذ سيكون على المدرجات في لقاء أوكرانيا، وتم تعويضه بزميله حسين عمار.ولم تشهد الوحدة التدريبية غياب أي لاعب آخر عن الفريق، إذ أجرى الأولمبي وحدته بشكل كامل، على أن يكمل تدريباته اليوم الثلاثاء في ملعب ليون الرئيسي.وبشأن موضوع التذاكر، بالنسبة للجالية العراقية المتواجدة في ليون الفرنسية، ذكر الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، أن "الجهود مستمرة من أجل توفير تذاكر للجميع"، على الرغم من صعوبة الحصول عليها لكونها تصدر إلكترونيا ويتم التقديم عليها عبر روابط.وذكر أن "اللجنة الأولمبية تعمل على توفير التذاكر لجميع المباريات وليس لمواجهة أوكرانيا فقط، ولكن التركيز الآن في جانب توفير التذاكر، منصب على لقاء الافتتاح."وأشار إلى أن "ما يقرب من 200 تذكرة تم تأمينها لغاية الآن، وقد وزعت بين الجميع، مؤكدا سعي الأولمبية للحصول على عدد أكبر من التذاكر لجماهيرنا الرياضية قبل اللقاء.من جانب آخر، ذكر مصدر، أن "الرباع علي عمار من المؤمل أن يصل فجر الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية، للمشاركة في منافسات فعالية رفع الأثقال.وأكد مدرب منتخبنا برفع الأثقال، عمار يسر في وقت سابق، أن الرباع علي عمار اختتم معسكره الذي أقيم مؤخرا في محافظة أربيل، استعداداً للمشاركة في الأولمبياد، مضيفاً، أن الرباع علي سيواصل تدريباته في باريس خلال الفترة التي تسبق مشاركته في منافسات مسابقة رفع الأثقال، من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة.