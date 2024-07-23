أولمبياد باريس.. العراق يواجه أوكرانيا بالأبيض غداً

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "أقيم، اليوم الثلاثاء، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الأوكرانيّ والتي تجري غداً الأربعاء ضمن دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وسيرتدي منتخبنا الأولمبيّ الزي الابيض الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمر قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة".كما جرى في المؤتمرِ "تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة".