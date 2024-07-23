مانشستر سيتي يستقر على سعر بيع نجمه ألفاريز

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فقد طلب ألفاريز مغادرة الفريق لأنه يريد اللعب بشكل أساسي، وهو ما سيكون صعبا في وجود إيرلينج هالاند.وأضافت، أن مانشستر سيتي حدد 70 مليون يورو نقدا للموافقة على رحيل ألفاريز، بالإضافة إلى 20 مليونا أخرى كمتغيرات.وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا السعر مستحيل بالنسبة لأتلتيكو مدريد، ومعظم الفرق في العالم حاليا.ونوهت، بأن النادي الوحيد الذي يمكنه ضم ألفاريز حاليا، هو باريس سان جيرمان، خاصة بعدما تخلص من راتب لاعبه السابق كيليان مبابي، المنتقل لصفوف ريال مدريد.وترددت أنباء قوية تفيد بأن أتلتيكو مدريد مهتم بالحصول على خدمات ألفاريز، من أجل تعويض رحيل مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا إلى ميلان.