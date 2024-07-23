قرار لديفيز يقربه من ريال مدريد

وارتبط اسم ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن عقده مع بايرن، ينتهي في صيف 2025.وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن بايرن قدم عقدًا لديفيز، سيجعله واحدًا من أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق البافاري.ومع ذلك، فإن ديفيز رفض العرض المقدم من بايرن وطلب زيادة أكبر في الراتب.وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ديفيز هذا الصيف، لكنه يرى أن الرقم المطلوب من بايرن مبالغ فيه، خاصةً أن عقد اللاعب يتبقى فيه موسم واحد.وكان بايرن ميونخ قد حدد 50 مليون يورو، للموافقة على بيع ديفيز هذا الصيف.