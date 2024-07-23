دهوك يهزم النجف في مباراة "البلي اوف"

تغلب فريق دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره النجف بهدف نظيف في مباراة "البلي اوف" من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل هدف دهوك ذو الفقار يونس في الدقيقة 37 في الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

وكانت هذه المباراة لتحديد الفريق الذي سيشارك في بطولة الخليج للأندية وبالتالي سيكون فريق دهوك كممثل للعراق.