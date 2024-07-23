"لاعب القرن".. ميسي يتجاوز رونالدو في السباق

واختارت شبكة ESPN ميسي نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي حاليا، ليكون أفضل لاعب كرة قدم في القرن الحالي الـ21.وحل رونالدو نجم ريال مدريد السابق والنصر السعودي حاليا في المركز الثاني.وجاء الفرنسيان تييري هنري، وزين الدين زيدان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.واحتل نجما ريال مدريد لوكا مودريتش وكيليان مبابي المركزين الخامس والسادس تواليا.وذهب المركزان السابع والثامن لنجمي برشلونة السابقين، الإسبانيين أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز تواليا.وفي المركز التاسع ظهر اسم البرازيلي رونالدو نازاريو "الظاهرة" يليه مواطنه رونالدينيو.وأصبح ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم (45 بطولة) بعد فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024، للمرة الثانية على التوالي.ويعد ليونيل ميسي المتوج بلقب مونديال 2022 أيضا صاحب الرقم القياسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم برصيد 8 مرات.