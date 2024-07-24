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أولمبياد باريس 2024.. العراق يقصّ شريط مشاركته بمواجهة أوكرانيا اليوم

رياضة

2024-07-24 | 03:24
أولمبياد باريس 2024.. العراق يقصّ شريط مشاركته بمواجهة أوكرانيا اليوم
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستهلّ المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، مشاركته السادسة في الأولمبياد عندما يواجه نظيره الأوكراني لحساب المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأرجنتين والمغرب، في ملعب غروباما (الأضواء).

إذ يرتدي لاعبي العراق الزيَّ الأبيض الكامل بينما يلبس المنافس اللون الأزرق، بحسب توصيات المؤتمر الفني الخاص بهذا اللقاء الذي عقدته اللجنة المنظمة وتناول أيضاً العديد من الأمور من بينها فحص المنشطات وشروط المنطقة الفنيّة وتعليمات دكة البدلاء وعدد اللاعبين المسموح به.

وكان الأولمبي قد أجرى يوم أمس الثلاثاء جولة تفقدية في ملعب المباراة التي سيفتتح بها مواجهاته، قبل أن يختتم وحداته التحضيرية استعداداً لأوكرانيا.

وقد بدأت الحصة بتمارين الإحماء لإطالة العضلات عبر الحركات الديناميكية بينما أشرف المدرب راضي شنيشل على وضع اللمسات الأخيرة بشأن ترسيخ التحركات الخططية المراد تطبيقها في المباراة ومن ثم تقسيم اللاعبين على مربعات صغيرة لزيادة اللعب الجماعي وتطبيق المهارات العديدة وزيادة القرارات الذهنية، كما سيراهن الطاقم التدريبي على قدرات المهاجم أيمن حسين وزميله إبراهيم بايش والموهوب علي جاسم لحسم هذا اللقاء المرتقب.

وبشأن مشاركة علي جاسم وسعد ناطق في لقاء اليوم أكد طبيب المنتخب بأن جاسم جاهز بنسبة كبيرة وأن خوضه المباراة مرهون بقرار المدرب، اما بالنسبة للمدافع ناطق لفت بانه انخرط أمس في التدريبات وقد يتواجد في لقاء اليوم وبحسب تطور حالته الصحية.

بدوره، قال مدرب المنتخب الأولمبي الأوكراني رسلان روتان الذي لم يتلق أيّ هزيمة خلال ثماني مباريات توالياً: "نحن نتفهم جيداً أنَّ البعض من لاعبينا لم يلعبوا مباريات تنافسية عالية بهذا المستوى وستكون مشاركتهم الأولى في الدورات الأولمبية، لذا سيكون الأمر صعباً عليهم بعض الشيء من أجل الدخول في أجواء اللقاء والتمرس على أدق تفاصيلها ومتغيراتها الخططية".

وطالب في الوقت نفسه بأن "يتحمل رفاقه في طاقمه التدريبي جميع الضغوط النفسية وأن يكونوا مصداً قوياً لجميع الظروف القاهرة لمنح لاعبيهم الشباب شعور الراحة والاسترخاء والتركيز في التفاصيل الفنية، لإظهار أفضل ما لديهم من قدرات مهارية ومزايا خططية في هذه المجموعة القوية التي تتسم بتنوع مستوياتها وخصائص لاعبيها".

وبشأن توقعاته لأداء اللاعبين أوضح روتان أنه "يعوّل كثيراً على قدرات لاعبه المميز في خط الوسط فلاديسلاف فيليتن الذي يجيد التمريرات الذكية وسيكون هو الشفرة السرية لفك دفاعات المنافسين وسيلفت انتباه المتخصصين وأصحاب الشأن الكروي".

وفي سياق متصل ذكرت اللجنة الأولمبية أنَّ "راية العراق في افتتاح الأولمبياد الذي سيجرى في باريس في السادس والعشرين من الشهر الحالي، سيحملها الرباع عمار علي".
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