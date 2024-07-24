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مساعد كاساس يتحدث عن مواجهة العراق وأوكرانيا: المنافس يمتلك أفضلية
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
يرى المدرب الإسباني بابلو غرانديز، مساعد كاساس في المنتخب الأول، وأيضًا لراضي شنيشل في المنتخب الأولمبي العراقي، أن منافس الأخير في الألعاب الأولمبية باريس 2024، المنتخب الأوكراني يتفوق عليه لسبب وحيد.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي العراقي مشواره في أولمبياد باريس، اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره الأوكراني في ملعب غروباما ستايديوم في مدينة ليون، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.
وقال غرانديز: "مباراة العراق أمام أوكرانيا صعبة جدًّا، الفريق المنافس يمتلك أفضلية على نظيره العراقي لأنه أكثر استعدادًا من "أسود الرافدين"، كونه خاض مباريات تجريبية كثيرة قبل انطلاق أولمبياد باريس على عكس المنتخب العراقي الذي واجه المنتخب المصري فقط، على الرغم من أن المباراة عادت بالفائدة الكبيرة على الفريق".
وأضاف مساعد كاساس: "نحن مستعدون جيدًا لمنافسات أولمبياد باريس، رغم أننا لعبنا مباراة واحدة فقط أمام مصر، بالطبع كنا نود أن نلعب مباريات أكثر قبل انطلاق البطولة، لكننا لم نكن نمتلك الوقت الكافي".
وأردف: "نحن نفعل ما بوسعنا ونستمر بالتدريب في فرنسا منذ العاشر من شهر يوليو/ تموز الجاري، وكلنا أمل بأن يصل المنتخب الأولمبي العراقي إلى الجاهزية المطلوبة قبل مواجهة أوكرانيا غدًا".
مساعد كاساس يكشف: شنيشل جهز خطته التكتيكية
وأوضح: "المدرب راضي شنيشل استقر على خططه التكتيكية، نحن كجهاز تدريبي مساعد فعلنا ما بوسعنا بمراقبة مستويات وخطط الفرق المنافسة، كي نساعد المدرب على وضع أفضل الخطط، بالطبع ستكون هناك مرونة تكتيكية من المنتخب الأولمبي العراقي في كل مباراة سنخوضها وبحسب طبيعة لعب المنافس، لأننا سنلعب أمام ثلاث مدارس كروية مميزة".
ومن المؤمل أن يتحدث رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن إلى اللاعبين قبل المباراة، وكذلك هو الحال لرئيس الاتحاد عدنان درجال، من أجل تحفيزهم بمكافآت مالية، ليظهر الفريق بأفضل صورة ممكنة أمام كل من أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.
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