مساعد كاساس يتحدث عن مواجهة العراق وأوكرانيا: المنافس يمتلك أفضلية

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي العراقي مشواره في أولمبياد باريس، اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره الأوكراني في ملعب غروباما ستايديوم في مدينة ليون، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.وقال غرانديز: "مباراة العراق أمام أوكرانيا صعبة جدًّا، الفريق المنافس يمتلك أفضلية على نظيره العراقي لأنه أكثر استعدادًا من "أسود الرافدين"، كونه خاض مباريات تجريبية كثيرة قبل انطلاق أولمبياد باريس على عكس المنتخب العراقي الذي واجه المنتخب المصري فقط، على الرغم من أن المباراة عادت بالفائدة الكبيرة على الفريق".وأضاف مساعد كاساس: "نحن مستعدون جيدًا لمنافسات أولمبياد باريس، رغم أننا لعبنا مباراة واحدة فقط أمام مصر، بالطبع كنا نود أن نلعب مباريات أكثر قبل انطلاق البطولة، لكننا لم نكن نمتلك الوقت الكافي".وأردف: "نحن نفعل ما بوسعنا ونستمر بالتدريب في فرنسا منذ العاشر من شهر يوليو/ تموز الجاري، وكلنا أمل بأن يصل المنتخب الأولمبي العراقي إلى الجاهزية المطلوبة قبل مواجهة أوكرانيا غدًا".وأوضح: "المدرب راضي شنيشل استقر على خططه التكتيكية، نحن كجهاز تدريبي مساعد فعلنا ما بوسعنا بمراقبة مستويات وخطط الفرق المنافسة، كي نساعد المدرب على وضع أفضل الخطط، بالطبع ستكون هناك مرونة تكتيكية من المنتخب الأولمبي العراقي في كل مباراة سنخوضها وبحسب طبيعة لعب المنافس، لأننا سنلعب أمام ثلاث مدارس كروية مميزة".