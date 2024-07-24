الجوية يتعاقد مع محترف نيجيري

اللاعب صاحب ال 28 عاما كان قد انتهى تعاقده مع نهاية حزيران الماضي مع نادي جابالا الأذربيجاني.وسبق وأعلن نادي القوة الجوية تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط المدافع سعد عبد الأمير بجانب التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني جوناثان بوستوس، قادما من نادي بيرسيريكاتان سيباكبولا سليمان الإندونيسي، واللاعب علي شاخوان قادما من صفوف أربيل.وكشف القوة الجوية مؤخرا أيضا عن تعاقده مع اللاعب محمد قاسم قادما من النجف، وصانع ألعاب دهوك هيرنان أزاد، فيما جدد عقد المدافع حمود مشعان.يذكر أن فريق القوة الجوية أنهى الموسم الماضي من دوري نجوم العراق في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشرطة المتوج باللقب.كما خسر "الصقور" لقب كأس العراق أيضا أمام الشرطة بنتيجة 1-0.