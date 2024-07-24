بطل فيلم "ديد بول" لصلاح: احتاجك "5 دقائق" فقط

ودخل محمد صلاح، خامس هدافي ليفربول التاريخيين، العام الأخير من عقده مع النادي الأحمر، إذ بإمكانه التوقيع مجاناً لأي فريق ابتداء من الأول من كانون الثاني المقبل.وفي فيديو طريف ظهر الممثلان الشهيران هيو جاكمان ورايان رينولدز وهما يتحدثان عن محمد صلاح، إذ قال الأول: جاكمان مثل صلاح، معروف باحترافيته والتزامه، وكلاهما حقق نجاحات، الأول في هوليوود والآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.وواصل: ذهبت لمشاهدتك يا صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، لقد كنت رائعاً، أرجوك رد على رسائلي التي أرسلها لك.وفي المقابل قال رينولدز مالك نادي ريكسهام: سيتم استقبالك بحرارة في شمال ويلز (حيث يقع النادي).وقال جاكمان: ربما لن تلعب يا صلاح المباراة كاملة، قد تكتفي بـ20 دقيقة فقط، ورد رينولدز بسرعة قائلاً: لا نحتاج سوى 5 دقائق فقط، فكر بالأمر.وتأسس نادي ريكسهام في عام 1864، واشتراه الممثل الكندي-الأميركي رينولدز وزميله روب ماكيلهيني عام 2020، وتأهل الموسم الماضي إلى "ليغ 1" وهو الدرجة الثالثة في ترتيب الدوريات بإنجلترا.