تشكيلة منتخبنا الأولمبي الأساسية لمُواجهةِ أوكرانيا

أعلن مدرب منتخبنا الأولمبي، راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة أوكرانيا ضمن مباريات أولمبياد باريس.





ادناه تشكيلة مُنتخبنا الأولمبيّ الأساسية لمُواجهةِ منتخب أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولةِ الأولى لمُسابقةِ كرة القدم بدورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس: