أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم

علق الدوري الإيطالي، على انتقال اللاعب العراقي علي جاسم الى نادي كومو الإيطالي.



ونشر موقع الدوري على منصة "أكس" تغريدة مع صورة لعلي جاسم، كتب فيها "رحلة جديدة لموهبة عراقية على الاراضي الايطالية.. رحبوا معنا بنجم اسود الرافدين علي جاسم".

وأعلن علي جاسم، الاربعاء، عن سعادته بالتوقيع مع نادي كومو، مؤكدا أنه سيلتحق مع الفريق باسرع وقت.

يشار الى أن جاسم يشارك حاليا مع المنتخب العراقي في أولمبياد باريس، وتمكن الأربعاء، من تسجيل هدف الفوز بمرمى منتخب أوكرانيا.