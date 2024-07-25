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عوامل ساهمت بانتصار العراق أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

رياضة

2024-07-25 | 03:00
عوامل ساهمت بانتصار العراق أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024
2,929 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

استهل المنتخب الأولمبي العراقي مشواره في أولمبياد باريس 2024، بالفوز على نظيره الأوكراني بنتيجة 2-1، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت فوز المغرب على الأرجنتين بالنتيجة ذاتها.

وتواجه المنتخبان على ملعب "غروباما ستاديوم" في مدينة ليون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال، وقاد المواجهة الحكم السوداني محمود إسماعيل.

وسجل المنتخب الأوكراني أولاً عن طريق اللاعب فالنتين روبشينسكيي في الدقيقة 53، لينجح بعدها أيمن حسين في تعديل النتيجة عند الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ثم جاء الدور على اللاعب علي جاسم الذي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

بهذا الفوز، اقتسم المنتخب الأولمبي العراقي صدارة المجموعة الثانية في الأولمبياد مع المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط لكل منهما. ونستعرض أبرز 3 مشاهد من انتصار العراق في المباراة الأولى بأولمبياد باريس:

*مرونة شنيشل
مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، دخل المواجهة بأسلوب متحفظ، حيث بدأ بخمسة مدافعين وأربعة لاعبي وسط ومهاجم وحيد فقط، إذ تراجع المنتخب العراقي طيلة دقائق المباراة ولم يخرج من مناطقه كثيراً.

شنيشل وبعد تلقي الفريق الهدف الأول، وجه لاعبيه بالتقدم قليلاً وبعد إحراز هدف التعادل من جانب أيمن حسين، زج شنيشل باللاعبين علي جاسم ونهاد محمد في الدقيقة 58، فتغير أسلوب لعب منتخب العراق وأصبح أشد خطورة هجوميًا، ليؤكد للجميع مرونته التكتيكية وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

*بصمة أيمن حسين حاضرة مع أولمبي العراق
مرة أخرى يؤكد أيمن حسين قيمته الكبيرة بالنسبة للمنتخبات العراقية، فاللاعب -رغم الصعوبات التي واجهها طيلة دقائق المباراة بسبب انعزاله عن بقية لاعبي الفريق وقوة مدافعي أوكرانيا- قد نجح في وضع بصمته بتسجيل هدف العراق الأول.
 
أيمن استطاع أن يوظف خبرته لمصلحة المنتخب الأولمبي العراقي، إذ كسب ركلة جزاء لأسود الرافدين ونجح في ترجمتها بنجاح، ليعيد الروح لفريقه في وقت كانت الشكوك تحيط بالفريق العراقي.

*سحر علي جاسم
على الرغم من إصابته وعدم قدرته على لعب المباراة منذ البداية، فإن لاعب كومو الإيطالي علي جاسم، لم يتوقف عن نثر سحره وإبراز مهاراته.

علي جاسم دخل بديلاً في الدقيقة 58، وفور دخوله شعر الجميع بأن منتخب العراق الأولمبي أصبح يلعب بطريقة أفضل، فجاسم بدأ فواصله المهارية على الفور وفي أكثر من مرة يراوغ ويمرر حتى جاءت الدقيقة 75، ليسدد كرة أرضية أطلقها من على حدود منطقة الجزاء لتستقر في أسفل الزاوية اليمنى للحارس الأوكراني، ليهدي الفريق العراقي انتصارًا مهمًا.
 


وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الأرجنتيني على ملعب غروباما ستاديوم في ليون عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.
 
المصدر: winwin
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