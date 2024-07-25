عوامل ساهمت بانتصار العراق أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

وتواجه المنتخبان على ملعب "غروباما ستاديوم" في مدينة ليون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال، وقاد المواجهة الحكم السوداني محمود إسماعيل.وسجل المنتخب الأوكراني أولاً عن طريق اللاعب فالنتين روبشينسكيي في الدقيقة 53، لينجح بعدها أيمن حسين في تعديل النتيجة عند الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ثم جاء الدور على اللاعب علي جاسم الذي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 75.مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، دخل المواجهة بأسلوب متحفظ، حيث بدأ بخمسة مدافعين وأربعة لاعبي وسط ومهاجم وحيد فقط، إذ تراجع المنتخب العراقي طيلة دقائق المباراة ولم يخرج من مناطقه كثيراً.شنيشل وبعد تلقي الفريق الهدف الأول، وجه لاعبيه بالتقدم قليلاً وبعد إحراز هدف التعادل من جانب أيمن حسين، زج شنيشل باللاعبين علي جاسم ونهاد محمد في الدقيقة 58، فتغير أسلوب لعب منتخب العراق وأصبح أشد خطورة هجوميًا، ليؤكد للجميع مرونته التكتيكية وقدرته على التعامل مع المتغيرات.مرة أخرى يؤكد أيمن حسين قيمته الكبيرة بالنسبة للمنتخبات العراقية، فاللاعب -رغم الصعوبات التي واجهها طيلة دقائق المباراة بسبب انعزاله عن بقية لاعبي الفريق وقوة مدافعي أوكرانيا- قد نجح في وضع بصمته بتسجيل هدف العراق الأول.