القيمة السوقية لمنتخبات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.. أين مرتبة العراق؟

ويشارك عدد من النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ضمن صفوف منتخباتهم.ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية، فإن المنتخب الأولمبي الفرنسي يتصدر قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في الأولمبياد من حيث القيمة السوقية، متبوعا بمنتخب إسبانيا في المركز الثاني، بينما حل منتخب الأرجنتين في المركز الثالث.فيما يلي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس.المجموعة الأولى:منتخب فرنسا الأولمبي: 393 مليون يورو.منتخب الولايات المتحدة: 82 مليون يورو.منتخب غينيا: 14 مليون يورو.منتخب نيوزيلندا: 8 ملايين يورو.المجموعة الثانية:منتخب الأرجنتين: 248 مليون يورو.منتخب المغرب: 165 مليون يورو.منتخب أوكرانيا:31 مليون يورو.المجموعة الثالثة:منتخب إسبانيا: 370 مليون يورو.منتخب أوزباكستان: 27 مليون يورو.منتخب مصر: 15 مليون يورو.منتخب جمهورية الدومنيكان: 11 مليون يورو.المجموعة الرابعة:منتخب باراغواي: 54 مليون يورو.منتخب إسرائيل: 52 مليون يورو.منتخب اليابان: 23 مليون يورو.منتخب مالي: 11 مليون يورو.