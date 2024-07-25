بعد الأرجنتين.. أستراليا أحدث ضحايا السرقة في أولمبياد باريس (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



أعلن أحد أعضاء فريق الدراجات الأسترالي المشارك في أولمبياد باريس 2024، تعرضه للسرقة قبل ساعات من ظهوره المرتقب في الحدث الرياضي الأضخم عالميا.

وكشفت صحيفة "هيرالد" الإسترالية في تقرير لها أن لوغان مارتين نجم فريق الدراجات قد كان ضحية حادث سرقة في العاصمة البلجيكية بروكسل.





وتعرضت الشاحنة التي تقل دراجات وأدوات نجم منتخب أستراليا للدراجات لعملية اقتحام، حيث سرقت المتعلقات الشخصية للوغان مارتن، وكسر زجاج النافذة.



وتضمنت قائمة المسروقات محفظة وحقيبة ظهر حيث كان الدراج الأسترالي يتدرب قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق بحفل افتتاح مرتقب يوم الجمعة.



وأوضح مارتن، البالغ من العمر 30 عاماً، في تغريدة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" بقوله: "لقد تم اقتحام شاحنتي الليلة الماضية، ولحسن الحظ لم تكن دراجتي هناك على الرغم من أن حقائب دراجتي كانت هناك".