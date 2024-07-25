بخطوة مفاجئة.. ليفربول يبحث عن بديل صلاح

ويرتبط محمد صلاح بعقد داخل قلعة أنفيلد حتى عام 2025، حيث يتحصل على راتب سنوي 350 ألف جنيه استرليني.ورفض ليفربول الصيف الماضي بيع محمد صلاح للدوري السعودي للمحترفين رغم وجود عرض ضخم بقيمة 150 مليون يورو، وفقا لتقارير متنوعة آنذاك.وأوضح الكاتب إيان دويل في مقال له عبر صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن "بحث ليفربول واسع النطاق عن مهاجم هذا الصيف، يشير إلى أنه بدأ يفكر في مرحلة ما بعد (مو)، سواء أكان ذلك الموسم المقبل أم لا".وأضاف: "هناك حاجة لوجود خطة لخلافة صلاح في ليفربول، حيث يفضل فريق التوظيف في أنفيلد أن يتقدم خطوات في هذا الأمر".وأتبع: "ضع في اعتبارك أن ليفربول لو قرر تمديد عقده في أنفيلد، فلن يعترض أحد لكن كل المؤشرات تؤكد أن صلاح بدأ يقترب من التنازل عن عرشه في أنفيلد".ومن جانبه يشير الكاتب كريس باسكومب في مقال عبر صحيفة "تيليغراف" البريطانية إلى أن ليفربول قد يؤمّن عقد قصير الأمد لصلاح بشروط تحفيزية في الموسم المقبل.وسيكون هذا ليس فقط من أجل الاستفادة بخدمات الدولي المصري لفترة أطول، ولكن لمنح إدارة التوظيف فرصة لإيجاد بديل طويل الأمد له في الجانب الأيمن.وانتقل صلاح إلى ليفربول من روما الإيطالي في صيف 2017 ليحقق 8 ألقاب مع الفريق أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لاحتلاله المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي بـ211 هدفا.