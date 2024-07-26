الكشف عن سبب غياب كاساس عن وفد العراق في أولمبياد باريس 2024

وسبق أن أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مدرب المنتخب الأول سيكون حاضرًا في أولمبياد باريس 2024 من أجل تقديم المشورة اللازمة للكادر التدريبي للفريق العراقي وأيضًا للاعبين، لا سيما أن الأولمبي يضم 8 لاعبين من الفريق الأول.قرر مدرب المنتخب العراقي الأول خيسوس كاساس، عدم المجيء إلى فرنسا ليكون بالقرب من المنتخب الأولمبي العراقي في مشواره بأولمبياد باريس، إذ اكتفى بمتابعة اللاعبين عبر شاشات التلفاز، وأظهر تفاعله مع فوز العراق على أوكرانيا عندما نشر صورة له وهو يتابع المباراة من مقر إقامته في إسبانيا، حيث يستمر في إجازته رفقة عائلته.كما ان مدرب العراق منشغل حاليًا باختيار قائمة العراق للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، إذ سيحسم المدرب قراره بعد نهاية مباريات دور المجموعات بأولمبياد باريس، خصوصًا أن القائمة الجديدة ستتضمن مجموعة أسماء من المنتخب الأولمبي العراقي.وينتظر كاساس أيضًا مستجدات مفاوضاته مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، إذ طلب الاتحاد العراقي تأجيل المفاوضات إلى ما بعد انتهاء مهمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، فيما ان المدرب الإسباني يريد زيادة راتبه قبل انطلاق منافسات تصفيات المونديال وأبلغ الاتحاد العراقي بضرورة مراعاة هذا الأمر.وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد شكّل لجنة تضم كلًا من النائب الأول لرئيس الاتحاد علي عبد الجبار والمساعد الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، للتفاوض مع كاساس بشأن تعديل قيمة عقده رفقة كادره المساعد.