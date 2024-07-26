أزمات أولمبياد باريس تتزايد قبيل الافتتاح.. ما قصة نقص الطعام في القرية الأولمبية؟

السومرية نيوز – رياضة



أعرب الرياضيون المشاركون في أولمبياد باريس عن عدم رضاهم بسبب عدم كفاية كمية الطعام في مطعم القرية الأولمبية عشية الألعاب الأولمبية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.





وأعلنت الشركة المسؤولة عن تنظيم تقديم الطعام، عن جهود مكثفة لتكييف الإمدادات الغذائية. وقالت "كارفور"، الشركة المسؤولة عن توفير 600 طن من المواد الغذائية الطازجة لإطعام الرياضيين خلال الألعاب، إنها ستعيد النظر في خطط التوريد بالزيادة.



وصباح اليوم الجمعة، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. واشتكى الرياضيون من بطء إعادة تخزين بعض الأطعمة، بما في ذلك البيض واللحوم المشوية، والتي تحظى بشعبية خاصة بين الرياضيين.وأعلنت الشركة المسؤولة عن تنظيم تقديم الطعام، عن جهود مكثفة لتكييف الإمدادات الغذائية. وقالت "كارفور"، الشركة المسؤولة عن توفير 600 طن من المواد الغذائية الطازجة لإطعام الرياضيين خلال الألعاب، إنها ستعيد النظر في خطط التوريد بالزيادة.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

قالت شركة "يوروستار"، الجمعة، إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.



يشار الى ان صحيفة "ميرور" البريطانية اعتبرت أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على وشك الفشل، بسبب تهديد الاتحاد الفرنسي للفنانين المسرحيين بالإضراب عن العمل.



ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم الجمعة 26 يوليو. وسيشهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذي سيقام على نهر السين، عرضا ضخما بمشاركة 3 آلاف فنان و400 راقص.

وتحسبا لأي تهديد أمني، قامت السلطات الفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك، و18 ألف جندي، فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا حول باريس، من الساعة السادسة والنصف مساء حتى منتصف الليل.









