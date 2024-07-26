مفارقة غريبة.. تاجر مخدرات يحمل شعلة أولمبياد باريس

وظهر سنوب دوغ اليوم الجمعة، حاملا الشعلة الأولمبية، وكان نجم الراب الأمريكي أحد آخر حاملي الشعلة الأوليمبية، التي أضيأت في أبريل الماضي باليونان وشقت طريقها ببطء منذ ذلك الحين وصولا إلى باريس.وجاء دور سنوب دوغ في حمل الشعلة في سان دوني، إحدى ضواحي باريس.وخلال مقابلة أجريت معه في وقت سابق من الأسبوع، عبر المطرب عن امتنانه للولايات المتحدة وفرنسا لمنحه فرصة حمل الشعلة الأولمبية.وقال سنوب دوغ في هذا الصدد: "أنظر إلى هذا باعتباره شرفا مرموقا وشيئا أحترمه بحق، لم أكن لأحلم أبدا بشيء مثل هذا".وأضاف: "سأظهر أفضل سلوك لي وسأكون في أفضل حالاتي الرياضية، وسأتمكن من التنفس ببطء والمشي بسرعة وحمل الشعلة بابتسامة على وجهي، لأنني أدرك مدى أهمية هذا الحدث".