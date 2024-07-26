زيكو اول ضحايا باريس 2024.. اسطورة البرازيل يفقد مبلغاً ضخماً قبيل الافتتاح

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز الحالي وحتى 11 أغسطس/ آب المقبل.لكن دائما ما تكون هناك بعض الأحداث الصادمة خلال أي حدث عالمي، حيث تعرض زيكو للسرقة من داخل سيارته شمالي باريس.وأكدت تقارير برازيلية أن "زيكو ترك نوافذ السيارة مفتوحة، ليتفاجأ بسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على ساعات ونقود وألماس".ومن جانبها، أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن "قيمة الممتلكات التي سُرقت من زيكو تُقدّر بـ542 ألف دولار".وأكدت أن الحقيبة كانت تحتوي على ساعة رولكس، وسلسلة من الألماس ونقود، فيما قال مصدرٌ مقرّبٌ من القضيّة لوكالة فرانس برس الفرنسية إن "قيمة المبلغ المصرّح عنه مبالغ فيه".وبدأت الشرطة الفرنسية في التحقيق بالواقعة مع إجراء بحث كامل عن المتطورين في هذا العمل.جدير بالذكر أن زيكو جاء إلى باريس كضيف مع بعثة المنتخب البرازيلي المشاركة في الأولمبياد.وجاءت سرقة زيزو ضمن سلسلة من الأزمات التي تضرب تنظيم باريس لدورة الألعاب الأولمبية، حيث اشتكى عدد من جمهور الأرجنتين بسرقة بعض المقتنيات أيضا، بجانب وجود نسبة تلوث عالية في نهر السين، والاعتداء على شبكة السكك الحديد المحلية في فرنسا أيضا.