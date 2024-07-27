لامين يامال يقتحم قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

موهبة برشلونة عاش لحظات مجنونة هذا الشهر، بعد حصد لقب يورو 2024، قبل أن ترتفع قيمته التسويقية لأكثر من 30 مليون يورو، وتبلغ في الوقت الراهن (120) مليون يورو، احتل بها المركز العاشر ضمن أغلى لاعبي العالم.وكانت قيمة الفتى الاسباني تقتصر على 90 مليون يورو في التحديث السابق الصادر عن موقع "ترانسفيرت ماركت" الشهير، في السابع من يونيو/ حزيران للعام 2024، قبل أن ترتفع إلى 120 مليون يورو بالنظر إلى تألقه المثير مؤخرًا.*لامين يامال يقتحم قائمة أغلى لاعبي العالميتصدر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم بقيمة تسويقية تصل إلى 180 مليون يورو، بالتساوي مع ثلاثة لاعبين آخرين، هم زميليه البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.وفي المركز الخامس، حل فيل فودين لاعب خط وسط مانشستر سيتي بقيمة تصل إلى (150) مليون يورو، ثم بوكايو ساكا لاعب أرسنال اللندني في المرتبة السادسة بقيمة (140) مليون يورو، وجاء جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونخ في المركز السابع بقيمة (130) مليون يورو.أما المركز الثامن، فكان من نصيب فلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن الألماني بقيمة (130) مليون يورو، وجاء رودري لاعب مانشستر سيتي تاسعًا بقيمة (130) مليون يورو، قبل أن تختتم القائمة بظهور نجم برشلونة الواعد، لامين يامال بقيمة (120) مليون يورو.جدير بالذكر أن جماهير برشلونة تحلم بمواصلة اللاعب الناشئ تألقه المثير، من أجل خلافة أسطورتهم ليونيل ميسي الذي ترك فراغًا كبيرًا في صفوف النادي الكتالوني، منذ مغادرته صوب باريس سان جيرمان عام 2021 في صفقة انتقال حر.قائمة أغلى 10 لاعبين في العالمجود بيلينغهام (ريال مدريد)فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)كيليان مبابي (ريال مدريد)فيل فودين (مانشستر سيتي)بوكايو ساكا (أرسنال)جمال موسيالا (بايرن ميونخ)فلوريان فريتز (باير ليفركوزن)رودري (مانشستر سيتي)لامين يامال (برشلونة)