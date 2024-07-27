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مكافآت بالتقسيط.. صدمة فرنسية تزلزل أولمبياد 2024
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السومرية نيوز – رياضة
حددت الحكومة الفرنسية قيمة المكافآت المالية التي سيحصل عليها الأبطال المتوجين بالذهب، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وستكون فرنسا ممثلة ببعثة قياسية تضم 573 رياضيا خلال الأولمبياد الحالي، على أمل حصد أكثر ما يمكن من الميداليات الذهبية.
ولهذا السبب، وضعت الدولة الفرنسية ميزانية ضخمة من أجل تحقيق هذا الهدف خاصة وأن العاصمة باريس ستكون مسرحا لهذا الحدث المرتقب.
*مكافأة بالتقسيط المريح
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تخصيص السلطات لمكافأة مالية بقيمة 80 ألف يورو، ستصرف لصالح كل متوج بميدالية ذهبية.
ووفقا لنفس المصدر، فإن هذه المنحة خاضعة للضريبة على الدخل، كما يتم دفعها بالتقسيط المريح على ألا تتجاوز فترة السداد 4 أعوام على أقصى تقدير.
من جهة أخرى، فإن هذه المكافأة غير قابلة للزيادة في حالة فوز أحد الرياضيين بميداليتين أو أكثر، بمعنى أن الحد الأقصى لكل متوج بالذهب في الأولمبياد لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 80 ألف يورو.
كما أن هذه المكافأة قابلة للقسمة على كافة المتوجين بالميدالية الذهبية في الرياضات الجماعية، بحيث يفوز كل عداء أو سباح في سباق التتابع بمبلغ 20 ألف يورو فقط.
سجل فرنسا في الألعاب الأولمبية؟
مشاركات الدولة الأوروبية في دورة الألعاب الأولمبية بدأت في عام 1896، وتحديدا خلال النسخة الافتتاحية التي احتضنتها العاصمة اليونانية أثينا.
وطوال مشاركاتها في الأولمبياد، فازت فرنسا بـ751 ميدالية بواقع 223 ذهبية و254 فضية و274 برونزية.
وتحتل فرنسا المركز السادس في سجل أكثر البلدان فوزا بالميداليات، وراء الصين والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد السوفياتي المنحل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأسهم الأبطال المنحدرين من أصول عربية بشكل كبير في مجد فرنسا في الألعاب الأولمبية، حيث حصدوا عدد كبير من الميداليات الذهبية خاصة في رياضة ألعاب القوى.
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