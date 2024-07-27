مكافآت بالتقسيط.. صدمة فرنسية تزلزل أولمبياد 2024

وستكون فرنسا ممثلة ببعثة قياسية تضم 573 رياضيا خلال الأولمبياد الحالي، على أمل حصد أكثر ما يمكن من الميداليات الذهبية.ولهذا السبب، وضعت الدولة الفرنسية ميزانية ضخمة من أجل تحقيق هذا الهدف خاصة وأن العاصمة باريس ستكون مسرحا لهذا الحدث المرتقب.*مكافأة بالتقسيط المريحكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تخصيص السلطات لمكافأة مالية بقيمة 80 ألف يورو، ستصرف لصالح كل متوج بميدالية ذهبية.ووفقا لنفس المصدر، فإن هذه المنحة خاضعة للضريبة على الدخل، كما يتم دفعها بالتقسيط المريح على ألا تتجاوز فترة السداد 4 أعوام على أقصى تقدير.من جهة أخرى، فإن هذه المكافأة غير قابلة للزيادة في حالة فوز أحد الرياضيين بميداليتين أو أكثر، بمعنى أن الحد الأقصى لكل متوج بالذهب في الأولمبياد لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 80 ألف يورو.كما أن هذه المكافأة قابلة للقسمة على كافة المتوجين بالميدالية الذهبية في الرياضات الجماعية، بحيث يفوز كل عداء أو سباح في سباق التتابع بمبلغ 20 ألف يورو فقط.