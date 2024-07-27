لم يمثلوا غير الملكي.. 4 أساطير خلدهم تاريخ ريال مدريد

ويشير تاريخ نادي ريال مدريد إلى أن 4 لاعبين فقط هم من مثلوا النادي فقط دون تمثيل أي فريق آخر.ومن المعروف أنه من الصعب البقاء داخل جدران ملعب سانتياغو بيرنابيو على مدار مسيرتك لما يحتاجه هذا الأمر من ثبات في المستوى لفترات طويلة.وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن خوسيه ماريا زاراغا هو أول لاعب مثل فقط ريال مدريد عبر مسيرته وذلك في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.وجاء ذلك خلال مسيرة زاراغا من 1951 إلى 1962 حيث كان من الجيل الذي حقق أول 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا من 1956 إلى 1960.ثاني لاعب كان خوسيه كاماتشو المدرب الشهير لمنتخب إسبانيا، والذي دافع عن ألوان الميرينغي في الفترة من 1973 إلى 1989.الاسم الثالث كان ميغيل نوغيرا ما بين 1981 و1998 وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا السابع في تاريخ النادي في نهاية مشواره.آخر الأسماء كان مانولو سانشيز ما بين عامي 1983 و2001 وحقق مع الفريق لقبين لدوري أبطال أوروبا في 1998 و2000.