ايجابية وسلبية.. 4 ملاحظات على أداء الأولمبي العراقي خلال مواجهة الأرجنتين

وقاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من إسبن إسكاس (النرويج) حكم الساحة، وإريك إنجان جان (النرويج) مساعد أول، وإسحاق باشيفكين (النرويج) مساعد ثانٍ وسميرة نابادا (أوغندا) حكمة رابعة.وسجل ثلاثية المنتخب الأرجنتيني كل من تياغو ألمادا في الدقيقة 14 ولوتشيانو غوندو في الدقيقة 62 وإيزيكل فيرنانديز في الدقيقة 86، فيما جاء الهدف العراقي عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول.ملاحظات على أداء المنتخب العراقي أمام نظيره الأرجنتيني، في سياق التقرير التالي:على غير المتوقع، دخل مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل المباراة بتشكيلة هجومية وبأسلوب لعب 4-3-3، هذه التشكيلة مغايرة تمامًا للتي بدأ فيها المدرب، مواجهة أوكرانيا.شنيشل دخل اللقاء بالاعتماد على حسين حسن في حراسة المرمى ومصطفى سعدون وحسين عامر وزيد تحسين وأحمد مكنزي في خط الدفاع وفي خط الوسط، اعتمد على كرار محمد وإبراهيم بايش ونهاد محمد، فيما اعتمد بخط الهجوم على كل من: علي جاسم وأيمن حسين ويوسف أمين، بالتالي فإن هذه الخطة أثرت في وضع الفريق العراقي الذي اهتزت شباكه بعد مرور 14 دقيقة فقط.صعوبة كبيرة واجهها الدفاع العراقي في مراقبة مهاجمي الأرجنتين، رغم إن الثنائي زيد تحسين وحسين عامر نجحا في غلق الممرات أمام الهجوم الأوكراني في المباراة السابقة، لكنه لم يكن متوازنًا في مواجهة امس.الثلاثي الأرجنتيني ألمادا وألفاريز وبيلتران، نجحوا في فك شيفرة الدفاع العراقي ولولا يقظة الحارس حسين حسن، لكان المنتخب الأولمبي العراقي قد تلقى المزيد من الأهداف.فقد المنتخب الأولمبي العراقي توازنه في المباراة، فلم لم يتمكن من الهجوم جيدًا ولا الدفاع جيدًا وهذه النقطة تعود إلى التغييرات التي طرأت على خط وسط المنتخب العراقي الذي لم يمتلك سوى اللاعب كرار محمد، الذي يجيد الأدوار الدفاعية بشكل جيد.اللاعبان إبراهيم بايش ونهاد محمد، لم يتمكنا من تطبيق الواجبات الدفاعية كما يجب، نظرًا لنزعتهما الهجومية، المدرب راضي شنيشل، أراد أن يستثمر سرعة اللاعبين، لكن ذلك لم ينجح أمام الوسط الأرجنتيني الذي فرض سيطرته على أغلب دقائق المباراة.رغم خسارة العراق، يؤكد اللاعب أيمن حسين قيمته في كل مباراة يخوضها مع المنتخبات العراقية. وتمامًا كما حدث في مباراة أوكرانيا، استطاع أيمن حسين أن يمنح العراق هدفًا من لا شيء، إذ ارتقى وخطف كرة رأسية من المدافع الأرجنتيني أوتاميندي، ليكون النقطة المضيئة للعراق في المباراة.وبهذا الفوز، يتساوى المنتخب الأرجنتيني مع نظيريه العراقي والمغربي برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة المغرب وأوكرانيا.وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024 على ملعب أليانز ريفييرا يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.