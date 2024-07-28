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الأوقاف العراقية عن حفل الأولمبياد: الحرية لا تهدم البشرية
Alsumaria Tv
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استنكر ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، اليوم الأحد، الإساءة لشخص السيد المسيح في حفل افتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024.
وذكر بيان للديوان، تلقته السومرية نيوز، انه "تستنكر رئاسة ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية متمثلة بشخص رئيسها رامي جوزيف آغاجان الإساءة لشخص السيد المسيح له المجد في حفل افتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024".
وطالب البيان، المجتمع الدولي "بعدم الصمت امام الاساءات المتكررة على المقدسات الدينية باسم الديمقراطية، فالحرية التي وهبها الله للإنسان تهدف إلى بناء البشرية وليس إلى هدم القيم الإنسانية والمجتمعية".
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