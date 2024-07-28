مانشستر يونايتد يحسم صفقة لاعب عربي

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فقد توصل المان يونايتد إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ، اليوم الأحد، بشأن صفقة مزراوي، نظير 25 مليون يورو.وأشارت إلى أن مزراوي كان أيضا على طاولة وست هام يونايتد ويوفنتوس، لكن النجم المغربي فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، من أجل العمل مجددا مع مدربه السابق إريك تين هاج.وسبق أن عمل النجم المغربي، تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، في صفوف أياكس الهولندي.وأوضحت الشبكة أن نصير مزراوي سيخضع للكشف الطبي، مع توقيع عقود انتقاله إلى الشياطين الحمر خلال الأيام المقبلة.