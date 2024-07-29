المواجهات العربية في الأولمبياد.. التاريخ يؤيد المغرب ضد العراق

وتتواصل مختلف المنافسات في الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في العاصمة الفرنسية، وذلك حتى 11 أغسطس/ آب المقبل.*ترتيب مجموعة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024ويحتل المغرب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024، يليها العراق بنفس الرصيد في ذيل المجموعة.وتتشارك منتخبات المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم بنسخة "باريس 2024" برصيد 3 نقاط بعد جولتين من فوز وخسارة لكل منتخب، مع تفوق للأرجنتين بفارق الأهداف ثم أوكرانيا في الوصافة بفارق المواجهات المباشرة عن المغرب.وستكون مواجهة العراق والمغرب حاسمة كون الفائز بها سيحدد المتأهل إلى ربع النهائي، علماً بأنهما قد يخرجا معاً بشكل مبكر حال انتهت مباراتهما وكذلك موقعة الأرجنتين وأوكرانيا بالتعادل.*تفوق أفريقي على منتخبات آسياوستصبح مباراة المغرب مع العراق هي الخامسة بتاريخ المواجهات العربية في منافسات كرة القدم الأولمبية والتي شهدت تفوقاً ملحوظاً للمنتخبات الأفريقية على الآسيوية.وحققت المنتخبات العربية الأفريقية 3 انتصارات على نظيرتها من آسيا بواقع فوزين للمغرب وواحد للجزائر، بينما حققت قطر الاتصار الآسيوي الوحيد ضد مصر.وشهدت نسخة موسكو 1980 المواجهة العربية الأولى في منافسات كرة القدم خلال مرحلة المجموعات بين الجزائر وسوريا.وجاءت المباراة ضمن الجولة الأولى وشهدت انتصار ساحق للخضر بنتيجة 3-0.ونجحت الجزائر وقتها أن تتأهل إلى الدور الثاني برصيد 3 نقاط بينما خرجت سوريا مبكراً بنقطة يتيمة.وتواصل التفوق الأفريقي في دور المجموعات في نسخة 1984 بمدينة لوس أنجلوس، حين فازت المغرب 1-0 على السعودية بهدف مصطفى ميري.ولكن هذه المرة خرج الثنائي العربي من الدور الأول بعد تلقي المغرب خسارتين من ألمانيا والبرازيل والأمر نفسه للمنتخب السعودي بالإضافة لخسارته أمام "أسود الأطلس".وشهدت نسخة برشلونة 1992 الفوز الأول والوحيد لعرب آسيا إلى الآن، على منتخبات عرب أفريقيا، حين فازت قطر 1-0 على مصر بهدف مبارك مصطفى في الجولة الأولى.وتأهلت قطر إلى الدور الثاني برصيد 3 نقاط خلف المتصدرة إسبانيا، بينما حلت مصر ثالثة بنقطتين وودعت صحبة كولومبيا.وأعاد المغرب الانتصارات العربية الأفريقية في نسخة أثينا 2004 بالفوز 2-1 على العراق في ختام دور المجموعات في مواجهة ستتكرر الثلاثاء.ورغم ذلك، تأهل منتخب العراق كبطل للمجموعة بـ6 نقاط بينما ودعت المغرب الدور الأول بأربع نقاط.