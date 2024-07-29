لبناني يحقق انجازاً تاريخياً في أولمبياد باريس 2024

وأصبح بنيامين حسن أول لاعب لبناني يفوز بمباراة في منافسات التنس ضمن الألعاب الأولمبية، عقب انتصاره على الأمريكي كريستوفر يوبانكس، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، في الدور الأول لمنافسات رياضة التنس ضم فعاليا أولمبياد باريس 2024.وسيكون اللاعب اللبناني، المصنف 170 عالميا، على موعد في الدور الثاني للمسابقة مع الأرجنتيني سيباستيان بايس، المصنف الـ12، والذي تغلب بدوره على البرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 144 عالميا، بمجموعتين من دون رد أيضا.وقال بنيامين حسن (29 عاما) للصحفيين: "أنا سعيد بشكل لا يصدق، نحن نستمتع بالفوز من الفريق بأكمله، نحن فخورون حقًا وأنا فخور بنفسي أيضا".وأضاف: "لقد كانت الأجواء لا تصدق، كنت أحاول فقط أن أكون هادئا لأنني لم أكن أرغب في إهدار الكثير من الطاقة، عندما فزت تمكنت من إخراج كل ما بداخلي".ولم يبدأ اللاعب اللبناني المولود في ألمانيا، في بمارسة التنس على الصعيد الاحترافي إلا بعد بلوغه 22 عاما، إذ كان يلعب قبلها لمجرد التسلية.ولكنه الآن يعيش حلمه كلاعب أولمبي، ويتطلع للفوز في مباراته في الدور الثاني أمام الأرجنتيني سيباستيان بايس.