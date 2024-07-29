خليفة ميسي يثير الجدل بقميص فريق سعودي

أثار النجم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بظهوره بقميص نادي اتحاد جدة السعودي.

ونشر غارناتشو، الذي يجري تدريبات منفردة حاليا تمهيدا للعودة إلى المشاركة مع مانشستر يونايتد، صورة له على حسابه عبر خاصية "ستوري" في تطبيق "إنستغرام" بقميص نادي الاتحاد.

ولم يفسر النجم الأرجنتيني الشاب سبب ظهوره بقميص الاتحاد خاصة أن صاحب الـ20 عاما، لم يرتبط بأي شكل بمفاوضات للانتقال إلى الدوري السعودي.

وأثار ظهور غارناتشو المفاجئ بقميص الاتحاد حالة من الجدل بين جماهير "العميد" عبر منصة "إكس" حيث فسر البعض علاقة نجم "الشياطين الحمر" بالاتحاد.

في المقابل طالب آخرون بأن يكون غارناتشو صفقة يسعى إليها الاتحاد هذا الصيف لاسيما في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه البرتغالي جوتا المتواجد بنفس مركزه.

يذكر أن أليخاندرو غارناتشو، الذي قاد منتخب الأرجنتيني مع مواطنه النجم ليونيل ميسي للفوز ببطولة "كوبا أمريكا 2024"، كان قد سجل 10 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 50 مباراة ضمن كل البطولات في الموسم الماضي.