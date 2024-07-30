قواعد التأهل من مجموعات أولمبياد باريس 2024 عند التساوي في النقاط

كانت بداية الشقيقين مميزة للغاية، فالمغرب فاز على الأرجنتين 2-1 بسيناريو مثير، وقدّم العراق مستوى أكثر من رائع أمام أوكرانيا وفاز بالنتيجة نفسها، إلا أن الجولة الثانية شهدت خسارة المنتخبين.وسيلتقي المغرب مع شقيقه العراق في ملعب أليانزا ريفيرا بالجولة الأخيرة، وفي نفس التوقيت ستلعب الأرجنتين مع أوكرانيا والصراع على أشده بين الرباعي على بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.فيما يلي نستعرض معًا فرص تأهل العراق والمغرب في التأهل من المجموعات إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 والمزيد من التفاصيل.في حالة تساوى منتخبين بالنقاط في المجموعة بأولمبياد باريس 2024 يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، وحال التساوي يتم اللجوء إلى عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.إن تساوى الفريقان في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وإن انتهت بالتعادل يُنظر في عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب.التعادل في الأهداف المسجلة يتم بسببه اللجوء إلى اللعب النظيف، وإن حدث التساوي يكون الحل الأخير هو اللجوء للقرعة.بات من المؤكد صعود أحد المنتخبين العربيين وخروج الآخر، فيما باتت احتمالات التأهل كالآتي:فوز العراق على المغرب، وانتصار أوكرانيا على الأرجنتين يصعد ب‍العراق وأوكرانيا ويحسم فارق الأهداف والمواجهات المباشرة من يتصدر المجموعة ومن يحل ثانيا.فوز العراق على المغرب وتعادل أوكرانيا مع الأرجنتين يصعد ب‍العراق في المركز الأول ويحسم فارق الأهداف المتأهل بين الأرجنتين وأوكرانيا في المركز الثاني.فوز المغرب على العراق وانتصار الأرجنتين على أوكرانيا يضمن صعود المغرب والأرجنتين ويحدد فارق الأهداف والمواجهات المباشرة ترتيب الصدارة.فوز المغرب على العراق وتعادل الأرجنتين مع أوكرانيا يضمن صعود المغرب أولا بانتظار حسم فارق الأهداف لهوية المركز الثاني بين أوكرانيا والأرجنتين.تعادل العراق والمغرب وفوز الأرجنتين يصعد ب‍المغرب كثاني مجموعة خلف الأرجنتين بفارق الأهداف عن العراق.تعادل المغرب والعراق وتعادل الأرجنتين وأوكرانيا يجعل كل الفرق تمتلك 4 نقاط وعندها يتم اللجوء لعدد الأهداف التي يملكها كل منتخب ثم فارق النقاط في المواجهات المباشرة ثم الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساوين في النقاط ثم اللعب النظيف وأخيرا القرعة.