بينها حل كادر المنتخب الوطني.. الاتحاد العراقي يصدر حزمة قرارات "مصيرية"

الاجتماع الذي يأتي في مرحلة انتقالية عقب المشاركة في 2026، تمخض عن قرارات جوهرية تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري والفني للمنتخبات والكرة العراقية.استهل رئيس الاتحاد الاجتماع بالدعوة إلى تطبيق خطط استراتيجية شاملة ترسم خارطة طريق للنهوض بواقع الكرة العراقية إدارياً وفنياً.وفي هذا السياق، شهد الاجتماع تشكيل لجنة عليا للتفاوض مع مدرب ، "آرنولد"، تضم كلاً من (يونس محمود، ، ومحمد ناصر)، وذلك بهدف ترتيب الأوراق وإتمام مفاوضات استمراره على رأس الجهاز الفني للمنتخب.وضمن مساعي الاتحاد لتجديد الدماء في مفاصل المنتخب الوطني، وافق على حل جميع الملاكات العاملة مع المنتخب الوطني، معلناً في الوقت ذاته عن التحضير لمؤتمر نوعي يجمع المتخصصين والأندية وأهل الشأن الكروي، للخروج بتوصيات عملية تضمن تطوير الكرة العراقية. كما تم تشكيلُ لجنةٍ لاستضافةِ بطولةِ للناشئين التي تقام في 2026/8/24 في ، ورفعها الى المكتبِ التنفيذيّ لغرضِ توفيرِ جميع مستلزمات نجاح البطولة.وخلال الاجتماع، تم تشكيلُ لجنة للحكام، مؤلفة من رئيسِ اللجنة حازم حسين، وهيثم محمد علي وسيروان سلمان، وعزيز كريم ومهدي فليح وصباح عبد، ودائرة الحكام ومديرها من قارة أوروبا، وكاظم عودة، بالإضافةِ الى تفعيلِ التعاونِ مع السفارةِ البريطانيّةِ بالتنسيقِ مع وزارةِ الخارجيّة العراقيّة لتطويرِ الكرةِ النسويّة في الجانبين التحكيميّ والتدريبيّ، والسَعي إلى استقدامِ مديرٍ فنيٍّ أجنبي يتمتعُ بخبرةٍ وقدرةٍ عالميةٍ لتطويرِ ووضع البرامج الكرويّة الهادفة إلى تعزيزِ قوةِ كرتنا من الجوانبِ كافة.يأتي هذا التحرك من كخطوة استباقية لمراجعة نتائج مشاركة المنتخب في المونديال الأخير، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه عملية التفاوض مع المدرب والخطوات التنفيذية لهذه القرارات على أرض الواقع.