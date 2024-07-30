نجم تشيلسي على اعتاب أتلتيكو مدريد

وبحسب الشبكة، فإن نادي أتلتيكو مدريد دخل في محادثات من أجل ضم الدولي الإنجليزي كونور جالاجير خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن الناديين أوشكا على التوصل لاتفاق بشأن الصفقة، التي تقضي بنقل جالاجير إلى الروخيبلانكوس مقابل مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.جاء ذلك بناء على طلب تشيلسي، الذي اشترط الحصول على هذا المبلغ، الذي يشمل الحوافز الإضافية، نظير التخلي عن جالاجير.وشددت "سكاي" على أن صاحب الـ24 عاما يعد هدفا رئيسيا لأتلتيكو في الميركاتو الصيفي.