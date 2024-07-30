أزمة روكي تعجل برحيله عن برشلونة

وبحسب شبكة "ذا أتليتيك"، فإن روكي لم يترك انطباعًا كبيرًا في أسابيعه الأولى مع المدرب الألماني هانز فليك.ولعب روكي في مباراة برشلونة الودية مع أولوت الأسبوع الماضي، التي فاز فيها الفريق الكتالوني 1-0، وحيث وضح أنه عانى من صعوبات في هذه المباراة التحضيرية.وفقًا للتقارير، رفض روكي عرضًا من الهلال في السعودية، وهناك أيضًا تقارير عن اهتمام من لاتسيو باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.وأشار التقرير، إلى أن روكي متردد في قبول الرحيل عن برشلونة، وسيضغط وكيله أندريه كوري من أجل انتقال دائم وليس إعارة، ويرغب برشلونة في بيعه نظرًا لوضعه السيء في جدول الرواتب، مما سيسمح له بالتحرك لجلب لاعبين هجوميين آخرين.