تعليق جديد من أيمن حسين بشأن إقصاء العراق من دور المجموعات بأولمبياد باريس

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منتخب العراق انهزم أمام المغرب 3-0 مساء أمس الثلاثاء بمدينة نيس، ليُنهي المنافسات في المركز الرابع خلف المغرب والأرجنتين وأوكرانيا.تحدث مهاجم منتخب العراق الأول، الذي تمت الاستعانة به مع الأولمبيين، بحسرة ومرارة عن الإقصاء، والهزيمة العريضة أمام المغرب.وقال حسين، المنتخب المغربي لعب بشكل جماعي أفضل منا، لم ننجح في الظهور بالمستوى الذي كنا نسعى إليه، هذه هي كرة القدم"، مبينا: "المنتخب المغربي لديه مواهب كروية كبيرة، واستفاد من اللعب الجماعي، عكس منتخبنا الذي يمتلك لاعبين جيدين، لكننا افتقدنا السيطرة".وأشار المهاجم العراقي: "حظ أوفر للجماهير العراقية، وأبارك للمنتخب المغربي على الفوز والتأهل. نتمنى بصدق أن يحصد إحدى الميداليات في الأولمبياد"، بحسبأيمن حسين تحدث أيضًا للصحافة المغربية عن سبب رحيله المبكر عن الرجاء البيضاوي العام الماضي بعد شهرين من التعاقد معه قائلًا: "لم أتأقلم مع الأجواء في المغرب". وأبرز: "شعرت أنني غير مرتاح، وغير قادر على مساعدة الرجاء في تلك الفترة، اخترت الرحيل بحثًا عن نادٍ جديد".وفاز منتخب العراق في أولمبياد باريس على أوكرانيا، وانهزم أمام الأرجنتين والمغرب، ليُودع المنافسة من دور المجموعات. كما أشار راضي شنيشل المدير الفني لمنتخب العراق تحت 23 عامًا، إلى أنه راضٍ عن المستوى الذي قدمه المهاجم الجديد لنادي الخور القطري في الدورة الأولمبية.