الأولمبي المغربي يواجه عقدة أمريكا الشمالية في ربع نهائي باريس

ويمثل منتخب أمريكا مدرسة جديدة تقف في طريق طموحات المنتخب المغربي الساعي للظفر بإحدى الميداليات، بعدما واجه 3 مدارس مختلفة في دور المجموعات، متمثلة في الأرجنتين عن أمريكا الجنوبية وأوكرانيا عن أوروبا والعراق عن آسيا.وسبق للمنتخب المغربي أن التقى بالمنتخب الأمريكي في أولمبياد ميونخ 1972 في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وعبر يومها المغرب للدور التالي للمرة الأولى في تاريخه.ولم يسبق للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد أن انتصر أمام أحد منتخبات أمريكا الشمالية إذ تعادل في نسخة أثينا 2004 أمام كوستاريكا دون أهداف وعاد ليتعادل في دورة لندن 2012 أمام هندوراس 2-2.