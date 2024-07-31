هل بينهم عراقيون.. 3 نجوم عرب يخطفون الأنظار بأولمبياد باريس

ونجح ممثلا كرة القدم العربية، مصر والمغرب، في حصد بطاقة التأهل لربع نهائي الأولمبياد بعد أن تسيدا مجموعتيهما تباعا برصيد 7 و6 نقاط.وفي دور الثمانية يلاقي منتخب مصر نظيره الباراغواي، في حين سيواجه منتخب المغرب ثاني المجموعة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية.وفيما يلي نلقي الضوء على 3 نجوم عرب تواجدوا بين أعلى 10 لاعبين تقييما،وفقا لموقع "سوفا سكور".أشرف حكيمينجم "أسود الأطلس" يحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل نجوم مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بتقييم 7.87 من 10، على بعد 0.06 نقطة من الأمريكي كيفن باريديس.وقدم نجم باريس سان جيرمان مستويات قوية في المباريات الثلاث التي خاضها ضمن منافسات المجموعة الثانية، ولو أنه تألق بشكل خاص خلال المواجهة أمام العراق التي صنع فيها هدفا.ويتطلع أشرف حكيمي لإهداء منتخب المغرب تحت 23 عاما أول ميدالية له في الأولمبياد بعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف خلال مشاركاته السابقة في المسابقة.عمر فايدمدافع منتخب مصر حل في المركز الثاني في ترتيب الأفضل، مناصفة مع المغرب أشرف حكيمي، بمعدل تنقيط 7.87 من 10.وقدم اللاعب صاحب الـ21 عاما مستويات قوية في مباريات الثلاث في الأولمبياد، وأسهم بشكل كبير في الحصانة الدفاعية التي أظهرها منتخب بلاده في البطولة.يذكر أن عمر فايد تخرج من مدرسة شبان المقاولون العرب، ويلعب حاليا مع نادي فنربخشه التركي الذي أعاره خلال الموسم الماضي لنادي نوفي بازار الصربي.سفيان رحيمي "سوبر ستار"مهاجم منتخب المغرب جاء سابعا في ترتيب أفضل نجوم الأولمبياد بمعدل نقاط 7.70 من 10، حسب تقييمات موقع "سوفا سكور" المختص.ويتصدر نجم العين الإماراتي ترتيب أفضل الهدافين برصيد 4 أهداف منها ثنائية سجلها أمام الأرجنتين في مباراة الجولة الأولى.وقدم سفيان رحيمي مستويات رائعة خلال موسم 2023-2024، وهوما سمح بدخول حسابات المنتخب الأول بعد فترة غياب مطولة.