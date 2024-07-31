دياز مرشح للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب افريقي

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "دياز أنهى موسمًا كان فيه حاسمًا في الثلاثية البيضاء (الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا)، مع الهدف ضد لايبزيج الذي فتح أبواب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا".وأضافت: "دياز أقنع أنشيلوتي وزاد من أهميته داخل الفريق، وحقق نجاحات فردية كجزء من النجاحات الجماعية".وتابعت الصحيفة: "مع تجنيسه للمغرب، أصبح المفضل لجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، الجائزة التي لم يفز بها أبدًا لاعب من ريال مدريد. كان آخر ملك هو أوسيمين، ويسعى إبراهيم لوراثة العرش".وبدأ دياز موسمه التحضيري في 15 تموز، لكنه خلال العطلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للتغذية، اتبع خطة محددة وشخصية، للوصول إلى القمة.في مدريد تزداد المنافسة، بعد وصول مبابي وإندريك، لكن الدولي المغربي يزيد من وتيرة التحدي أمام الصعاب. فعل ذلك في الموسم الماضي، حيث قلب وضعه حتى انتهى بأفضل أرقام في مسيرته (12 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة).